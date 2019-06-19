В России членство в НКО могут запретить подозреваемым в финансировании терроризма

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно ему, человек, чье имущество или деньги были заблокированы по запросу межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, не может выступать членом НКО или его учредителем.

По состоянию на май 2019 года зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20% и составило 85 млрд руб. Требования, введенные в августе 2018 года, обязывают НКО указывать зарубежные источники финансирования российских компаний-доноров.

Ранее Минюст также разработал поправки к закону «Об общественных объединениях» об обязательной регистрации не имеющих юридического лица некоммерческих объединений.

Как общественные объединения обяжут отчитываться о руководителях и местонахождении, читайте в материале “Ъ” «НКО окружают учетом».