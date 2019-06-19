Судопроизводственное совещание

Вчера в Сочи судьи государств—членов ШОС обсуждали, как разгрузить суды, сократить время рассмотрения вверенных им дел и избежать давления на правосудие. Как выяснилось, для этого в некоторых государствах разрешили обходить принцип непрерывности судопроизводства, создавать судебные органы при министерствах и ведомствах, а также разбирать спорные ситуации в судах старейшин.

Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало рассказал, что законодательством республики разрешено нарушать принцип непрерывности судебного производства. Когда у судьи, разбирающего то или иное дело, появляется свободное время, он может рассмотреть другие, менее значимые споры, и от этого, по словам председателя ВС, стороны только выигрывают. Господин Сукало отметил, что при этом только по 5% гражданских дел, которые рассматриваются в Белоруссии, судами выносятся мотивированные решения. В остальных случаях суды ограничиваются краткими резолюциями. Тем более что каждое четвертое гражданское дело заканчивается примирением сторон или отказом от исковых требований. Примирителями при этом выступают не судьи, а сотрудники аппарата судов.

Подобный порядок хотели ввести и в России, но соответствующий законопроект, внесенный Верховным судом, Госдумой пока не принят, хотя, как отметил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, по гражданским делам обжалуется незначительная часть судебных решений, а на описание тратятся огромные ресурсы и время.

Примерно такой же принцип действует в Белоруссии и при рассмотрении уголовных дел. Неполные приговоры, в которых отражается лишь резолютивная часть решения, выносятся по делам, рассматриваемым в сокращенном (в России особом) порядке судопроизводства. Фигуранты таких дел, совершившие нетяжкие преступления, полностью признают свою вину, получая на руки краткое решение.

В свою очередь председатель ВС Казахстана Жакип Асанов рассказал, что в этой стране к осуществлению правосудия активно привлекаются нотариусы. В их ведение переданы бесспорные требования из приказного производства. Отметив, что судами ежегодно рассматривалось около 300 тыс. подобных дел, господин Асанов сообщил, что теперь граждане с минимальными затратами могут получить подобные услуги у нотариуса, который, как правило, находится в шаговой доступности от них. Помогли разгрузить суды и другие ведомства. Так, например, отметил председатель ВС Казахстана, если раньше судьи ежедневно санкционировали около 200 различных следственных действий, то сейчас эта функция передана прокуратуре. Суды же рассматривают только жалобы на ее решения. В налоговые органы из судов передали решения о ликвидации фирм-однодневок, не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, и признании недобросовестными участников государственных закупок.

Для разрешения трудовых споров в Казахстане уже больше года используются возможности профсоюзов. Кроме того, в регионах республики возрождаются советы биев, которые помогают конфликтующим сторонам достичь примирения в досудебном порядке. Следует отметить, что в Киргизии пошли еще дальше, создав так называемые суды старейшин или аксакалов, которые разрешают семейные, земельные и прочие споры, рассматривая даже определенные уголовные дела, по которым не предусмотрено наказание, связанное с изоляцией от общества. «Данный институт основан на обычаях, традициях и менталитете киргизского народа, таких как уважительное отношение к старшим и их авторитету в обществе»,— отметил заместитель председателя Джалал-Абадского областного суда Бакыт Калыков. Если стороны настаивают на документальном оформлении решения старейшин или взысканиях, то им на помощь приходят уже профессионалы из судов первой инстанции.

Председатель Арбитражного суда Московской области Вячеслав Кресс рассказал, что в 2018 году арбитражами было рассмотрено 682 тыс. дел, связанных с банкротствами, что составило 27% всех арбитражных споров. В прошлом году пленум ВС внес в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить арбитражных управляющих полномочиями устанавливать требования кредиторов к должнику в соответствующем реестре требований и рассматривать вопросы об их обоснованности. Предлагаемый механизм введения первичного фильтра уже реализуется по определенным категориям должников, например, застройщикам и банкам. «Поскольку такой порядок предъявления требований оказался эффективным, абсолютно разумно и обоснованно распространить его на все категории должников»,— отметил господин Кресс.

Очевидно, что подобные формы судопроизводства весьма пригодились бы Индии, председатель Верховного суда которой Ранджан Гогои рассказал, что на 1 млн жителей республики приходится всего 19 судей. Как результат, они буквально завалены уголовными, гражданскими, административными и прочими делами. Только не завершенных по различным причинам дел в судах первой инстанции Индии накопилось более 30 млн, а в Верховном суде — 60 тыс. Впрочем, как отметил господин Гогои, сейчас в республике внедряется система так называемого умного, электронного судопроизводства, которая постепенно разгружает суды от накопленных за многие годы дел.

А в Узбекистане, как отметил председатель ВС этой страны Козимджан Камилов, электронное правосудие по гражданским делам позволило сократить визиты заявителей в суды в два-три раза, а заодно и существенно снизило соответствующие расходы сторон.

«Соблюдение разумных сроков при осуществлении правосудия — это серьезная проблема для большинства стран»,— сказал председатель ВС Вячеслав Лебедев, отметивший, что совещания председателей судов государств—членов ШОС вносят значительный вклад в международное сотрудничество, обеспечивают взаимопонимание по ключевым вопросам правосудия, противодействия терроризму и другим видам преступности.

Николай Сергеев