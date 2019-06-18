«Лосиный остров» лишился части территории

16 га национального парка «Лосиный остров» отошли компании «ТТК-Абрамцево». Верховный суд признал, что эти участки не считаются особо охраняемой зоной и парку не принадлежат. Как постановил суд, у них есть собственники, просто земля находится на территории «Лосиного острова». Компания «ТТК-Абрамцево» судилась с Минприроды несколько лет. А больше десяти лет назад представила проект туристического торгового центра на Щелковском шоссе в зоне нацпарка.

Несмотря на то, что речь идет всего о 16 га, это может стать прецедентом и повлиять на другие подобные споры, опасается юрист «Гринпис России» Михаил Крейндлин: «Для “Лосиного острова” это может быть достаточно значимая потеря, потому что он и так полностью окружен городом. Любое отрезание от него куска в той или иной степени на него воздействует, хотя, конечно, 16 га — это не очень много. Но прецедент, конечно, крайне нехороший. Это решение будут пытаться использовать, чтобы отрезать от него и другие участки. На самом деле, надо еще смотреть, к какой зоне национального парка относится эта территория. Если она хозяйственная, то на ней и так могут строить, если это для нужд национального парка или населенных пунктов, которые находятся в его границах. Поэтому теоретически строить можно, при условии проведения экологической экспертизы и так далее. И в этом решении речь шла не об изменении границ нацпарка, а о регистрации конкретного земельного участка».

Кроме того, по территории «Лосиного острова» должен пройти дублер Щелковского шоссе — для его строительства из состава национального парка хотят исключить 140 га. Такой проект разработало Минприроды после поручения премьер-министра Дмитрия Медведева. Против выступили не только экологи. Жители Москвы и Подмосковья создали петицию с просьбой сохранить границы парка. Ее подписали 180 тыс. человек. Тем не менее столица нуждается в дублере Щелковского шоссе, а ущерб для «Лосиного острова» можно компенсировать, уверен член общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков: «Это именно дублер, то есть он не предполагает расширения существующего Щелковского шоссе, для которого пришлось бы так же рубить часть парка и расселять несколько сотен домовладений.

Что касается ущерба, то к “Лосиному острову” присоединяется территория примерно в 20 раз больше, чем изымается для строительства дороги.

Что касается экологии, то он значительно выше от огромного количества машин, стоящих в пробках. Если автомобили будут ехать без заторов, а именно так и произойдет после строительства дублера, то существенный ущерб от выхлопных газов, наоборот, снизится. Также часть нацпарка, в том числе те территории, где будет непосредственно строиться дорога, давно выедена короедом, так что ущерба от ее вырубки, естественно, тоже не будет — ее давно пора вырубать».

По территории «Лосиного острова» может пройти не только новая автодорога, но и один из московских центральных диаметров. По плану, он соединит города Пушкино и Домодедово. Детального плана строительства пока нет, но, как ожидается, железная дорога пройдет вдоль уже существующих путей. Вице-премьер Максим Акимов поручил изучить, как можно изменить границы национального парка.

Елена Иванова