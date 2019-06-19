Ипподром выживания

Краевые власти возобновили переговоры с владельцем 8 га земли на месте бывшего пермского ипподрома — ижевским девелопером «Талан». Власти считают строительство жилья на площадке нецелесообразным и ведут переговоры о смене собственника участка. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, краевые власти хотят, чтобы новый инвестор построил на этом участке конгресс-холл. Эксперты соглашаются, что ипподром больше подходит для выставочного центра, чем под жилье, но отмечают, что властям надо будет компенсировать «Талану» потерю участка.



Как сообщил „Ъ-Прикамье“ источник в краевом правительстве, в конце прошлой недели губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с генеральным директором девелопера «Талан» Константином Макаровым. На встрече, по данным источника, обсуждалась, в том числе, и проблема застройки территории бывшего ипподрома.

В компании «Талан», в свою очередь, подтвердили факт встречи: «Обсуждали несколько вариантов развития территории на месте бывшего ипподрома. В компании еще нет окончательного решения по этому вопросу».

Напомним, еще год назад ижевский девелопер выкупил часть территории бывшего ипподрома (ш. Космонавтов, 162) у структур московского холдинга MallTech и стал собственником участков площадью 8 га. На указанных участках застройщик планировал построить жилье. Сам MallTech на соседнем участке строит гигантский ТРК «Планета» (площадью 150 тыс. кв. м).

Однако у краевых властей оказалось другое намерение по использованию этой площадки. Как сообщал „Ъ-Прикамье“, руководство края пуб­лично обозначило желание видеть здесь аквапарк. В итоге городские власти запустили процесс перезонирования территории — с зоны, разрешавшей жилое строительство, на зону оптовой торговли (Ц-5). Поводом для этого стало несоответствие генеральному плану.

С тех пор публичных контактов по поводу сложившейся ситуации не было. И в крае, и в компании не раскрывают свои позиции. Как сообщал „Ъ-Прикамье“, краевые власти уже успели отказаться от строительства аквапарка на данной площадке (его предполагается построить рядом с новым зоопарком, в микрорайоне Нагорном).

По информации „Ъ-Прикамье“, краевые власти по-прежнему считают нецелесообразным строительство жилого комплекса — из-за отсутствия в районе социальной инфраструктуры. В качестве перспективного проекта на этой площадке, по мнению чиновников, можно реализовать комплекс конгресс-холла с выставочными площадями. При этом основной вариант решения проблемы выглядит следующим образом: «Талан» продаст землю обратно столичному девелоперу, который в свою очередь оформит ее инвестору строительства конгресс-холла.

Гендиректор «Пермской ярмарки» Сергей Климов слышал, что площадка рассматривается под строительство конгресс-холла, но каких-либо подтверждений у него нет. Он отметил, что под конгресс-холл ранее назывались площадки «Товарного двора» и бывшей кондитерской фабрики в цент­ре Перми на ул. Петропавловской. По мнению экс­перта, площадка ипподрома имеет перспективы — выставочный центр здесь будет находиться в пределах Перми, иметь хорошую транспортную доступность. Главное его преимущество — размещение по ходу трассы из аэропорта, соответственно, не будет проблем с доставкой гостей в конгресс-холл.

Марина Медведева из ГК «РИАЛ» (управляет пермскими ТЦ и девелопером «Австром») также согласна, что площадка больше подходит под конгресс-холл, чем под жилье. При этом она отмечает сложности, в том числе и то, что в случае «разворота» сделки властям придется компенсировать «Талану» потерю участка.

Вячеслав Суханов