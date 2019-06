Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о торгах Christie’s, на которых будут представлены предметы из коллекции шейхов Аль Тани.

19 июня в Нью-Йорке состоятся торги, которые многие называют «аукционом века»: продадут часть знаменитой коллекции шейхов Аль Тани. Об этом аукционе Christie’s и его лотах я уже рассказывала. Но накануне не лишним будет вспомнить о нем. Тем более свои комментарии «Стилю» дал глава ювелирного департамента Christie’s Дэвид Уоррен.

Итак, главный вопрос, который мучает всех: почему Аль Тани решили расстаться с 400 предметами из коллекции в 6 тыс. предметов? «Потому что их выставляли во многих странах мира в последние несколько лет, а в следующем году Аль Тани открывают музей в Париже. И я уверен, логика проста: купить для него новые, неизвестные публике вещи», — поясняет Уоррен.

Какие предметы вы назвали бы главными лотами предстоящих торгов? «Это целая группа украшений, созданных под влиянием Индии, ювелирами Cartier, особенно среди них я бы выделил корсажное украшение 1912 года — оно поражает и размером бриллиантов, и общим размером. Хайлайт и бриллиант The Mirror of Paradise. Это прямоугольный бриллиант в 52 карата, цвета D, внутренне-безупречный по чистоте. И это бриллиант из Голконды типа 2А. Еще один старинный бриллиант из Голконды на торгах — The Arcot. Его наместник Аркота преподнес супруге короля Георга III Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой», — отвечает Уоррен.

И, конечно, очень любопытно узнать, какие лоты эксперту, через которого проходило множество великолепных украшений, нравятся больше всего? На его личный вкус. В ответ на этот вопрос Дэвид начал перечислять мне очень много предметов. Это и украшения Cartier, и бриллианты Голконды, и гравированные изумруды, и редкие украшения XVII века. И Уоррен, вспоминая все новые и новые предметы, не лукавит и не стремится набить цену лотам. Этот аукцион — тот редкий случай, когда каждый предмет изумительно хорош и представляет большую историческую, художественную или геммологическую ценность.