Бесплатной парковке дают больше времени

В Госдуме предложили увеличить время бесплатной парковки в Москве до десяти минут. Законопроект внесли депутаты Вячеслав Лысаков и Евгений Москвичев. Сейчас водителям необходимо заплатить спустя пять минут стоянки в зоне платной парковки. Увеличение этого интервала будет оптимальным, чтобы автомобилист определился — уехать или остаться, считают парламентарии.

Мера действительно упростит жизнь автомобилистам, полагает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел: «Действительно, десять минут — чуть-чуть больше времени, чтобы успеть как минимум сообразить, каким образом оплачивать, нужно ли это делать, готов ли ты там остаться. Некоторые очень долго ищут информационные столбики, чтобы произвести оплату по СМС. Люди, которые, например, первый раз оказались в городе, конечно, чуть больше тратят времени. Пока запарковался, закрыл машину, нашел этот номер, отправил все это — десяти минут должно хватить для всего этого. Мне кажется, эта идея позитивная. Поэтому сейчас депутаты ее бурно пообсуждают и героически примут эту чудесную поправку».

Ранее стало известно, что таксисты массово отказываются от заказов в центре города. Причина — в большом количестве запрещающих знаков в пределах Садового кольца и невозможности бесплатно ожидать пассажира продолжительное время. Даже если водители смогут стоять дольше без взимания платы, это несильно изменит ситуацию, отметил председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров: «Раньше я мог на 15 мин встать и подождать клиента, в принципе, времени было вполне достаточно. Но даже после того, как увеличили стоимость парковки в центре, все равно тяжело найти свободное место.

Все платные парковки в основном забиты машинами каршеринга, и я сомневаюсь, что от увеличения времени появится больше свободных стоянок.

Дело в том, что нас интересуют именно стоянки такси. Их катастрофически не хватает, особенно в центре, хотя как-то можно ведь расширить, увеличить за счет тротуаров, газонов, чтобы могли в ряд могли припарковаться не три машины, а хотя бы десять. Тогда нас это бы устроило».

В столичном департаменте транспорта «Ъ FM» сообщили, что депутаты не обращались к ним за актуальной информацией и статистикой. Там назвали действующие правила парковки оптимальными и подчеркнули, что у городов должно быть больше самостоятельности для принятия решений. Но если законопроект одобрят, то в департаменте обещали безоговорочно выполнить все требования.

Яна Пашаева