У экс-министра истек срок давности

Уголовное дело экс-министра образования Саратовской области Марины Епифановой прекращено, так как у него истек срок давности, это нереабилитирующее основание. Бывшей чиновнице сначала вменялось злоупотребление должностными полномочиями при госзакупке оборудования, однако впоследствии дело было переквалифицировано на более мягкую статью. Надзорные и следственные органы, а также адвокат фигурантки ситуацию не комментируют.

Саратовские следователи прекратили уголовное преследование бывшего министра образования области Марины Епифановой, которой было предъявлено обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при осуществлении государственной закупки.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году после совместных оперативно-следственных мероприятий в ведомстве, которые провели сотрудники регионального УФСБ и СУ СК.Вначале госпоже Епифановой вменили злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), по которой чиновнице грозило до семи лет лишения свободы, однако впоследствии переквалифицировали дело на более мягкую статью.

Суть обвинения свелась к тому, что в конце декабря 2012 года Марина Епифанова, на тот момент министр образования, подписала акт выполненных работ и заявку на кассовый расход на поставленное интерактивное оборудование в отсутствие листков контроля качества, сертификатов и гарантийных талонов на него. Это было квалифицировано как ненадлежащее выполнение обязанностей. Часть поставленного в 2012–2013 годах оборудования оказалась неисправна или оно работало не так, как должно было ­работать.

После следственных действий Марину Епифанову отправили в отпуск, а затем она написала заявление об уходе с поста министра по собственному желанию. Губернатор Валерий Радаев его подписал.

В мае 2017 года супруг бывшего министра Юрий Епифанов обращался в суд с жалобой на изъятие из его дома силовиками 550 тыс. руб., $1046, перстня-печатки и ювелирного гарнитура. Мужчина пояснил, что часть изъятого имущества принадлежит ему. Он попытался обжаловать арест имущества, однако ему это не удалось.

Срок расследования уголовного дела в отношении его супруги несколько раз продлевался, последний раз, как говорил в марте на пресс-конференции прокурор области Сергей Филипенко, до 20 апреля. Как выяснилось вчера, в тот же день уголовное преследование экс-чиновницы было прекращено в связи с истечением срока давности. Это значит, что она добровольно согласилась на закрытие уголовного дела. По вмененной экс-чиновнице статье, как сообщили в областном СУ СКР, срок давности составляет шесть лет с момента совершения преступления. «После окончания срока давности гражданин, совершивший преступление, не может быть привлечен к ответственности»,— уточнили в СК.

Адвокат госпожи Епифановой Евгения Сапрыкина дело своего доверителя не комментирует. По информации „Ъ“, экс-чиновница не признавала вину в инкриминируемом ей деянии.

В областной прокуратуре и региональном управлении ФСБ, которое поначалу занималось делом в отношении чиновницы, от комментариев о прекращении уголовного дела в отношении экс-чиновницы также отказались.

Саратовский адвокат Таймураз Тотиков считает, что вопросы к этому уголовному делу могут возникнуть у надзорных органов в связи с переквалификацией статьи УК РФ на менее тяжкую, по которой наказание и, соответственно, сроки давности меньше. «Если переквалификация происходила в рамках закона, тогда вопросов нет, а вот если при проведении процедуры были допущены какие-либо нарушения, тогда свое слово должна сказать прокуратура,— считает юрист.— Когда идет речь о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, это может произойти на любом этапе, в том числе при рассмотрении дела в суде. Возможны два варианта: фигурант соглашается с его прекращением, но по нереабилитирующим основаниям, это значит, что он не будет претендовать на компенсацию от государства в связи с незаконным уголовным преследованием, или дело продолжают рассматривать, но при вынесении обвинительного приговора судья, объявляя наказание, сообщает, что подсудимый освобождается от его исполнения в связи с тем-то и тем-то. В случае оправдательного приговора подсудимый имеет право на реабилитацию. В данном случае госпожа Епифанова согласилась с прекращением своего уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, то есть она дала согласие на то, что не будет претендовать на компенсацию».

Марина Ковалева