Осужденному за смерть пациентки воронежскому врачу отказали в компенсации от тележурналистов

Воронежский облсуд в апелляции отменил решение первой инстанции, обязавшей телеканал «Вести Воронеж» (структура ВГТРК) выплатить 50 тыс. руб. заведующему хирургическим отделением больницы в Борисоглебске Игорю Гумерову и удалить с сайта материалы о нем, опубликовав вместо них опровержение. Об этом сообщает представлявший интересы журналистов воронежский Центр защиты прав СМИ. Врач был осужден за смерть пациентки. Телеканал в эфире и на сайте освещал ход процесса, что стало причиной подачи иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как уточнили в центре, первоначально Гумеров пытался вместе взыскать с телеканала 250 тыс. руб. компенсации морального вреда. Спорная публикация была посвящена смерти после выписки пациентки, лечащим врачом которой был Гумеров. В материале рассказывалось о том, что суд повторно начал рассматривать уголовное дело в отношении медика. Он посчитал «недостоверными и порочащими» три фразы, в которых говорилось о его предполагаемых врачебных ошибках.

«Сторона защиты настаивала на том, что спорные сведения имели подтверждение. Судебно-медицинская экспертиза установила, что при госпитализации не был правильно поставлен диагноз. Причинно-следственную связь между смертью пациентки и действиями врачей подтвердил и региональный департамент здравоохранения. В результате в отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"»,— пояснили в Центре защиты прав СМИ.

Старший юрист центра Светлана Кузеванова, которая вела дело, отметила, что «этим решением суд защитил право журналистов рассказывать о ходе резонансного уголовного дела, не дожидаясь приговора суда».

Сергей Калашников