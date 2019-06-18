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Были же времена. Девяносто лет назад почтенной публике явилась люксовая Renault Reinastella с пятиметровым шикарным кузовом и семилитровым мотором, ее даже приравнивали к титанам Cadillac и Rolls-Royce. Времена прошли. Уже забылось, что Renault могут быть шикарными. Но посмотрите - будут такими вновь.

Александр Катаев

Новейшая история помнит несколько случаев, когда марку Renault пытались поднять от массового уровня выше и заявить в престижном классе. Самый яркий случай произошел в 2001 году, когда компания выпустила богатый по замыслу, но на удивление авангардный Renault Avantime работы дизайнера Патрика Ле Кемана. Внимание, представьте - трехдверный минивэн-купе с обособленной кормой! Архитектура новинки повергла общественность в шок. Длиннющие боковые двери отворялись затейливо, одновременно смещаясь на сложных петлях вперед и вбок. Когда у дверей были опущены окна, а на крыше был сдвинут большущий люк, чудо-юдо-машина напоминала еще и полуоткрытую а-ля тарга. О, мон дье! Продажи купе-вэна провалились с оглушительным треском, и сборку прекратили через пару лет. Раскованный и потому рискованный Avantime в полном соответствии со своим названием опередил время.

Renault допускает, что электромобили EZ будут подготовлены к серийному выпуску уже в 2022 году

И вот теперь, представляя концепт EZ-Ultimo, специалисты Renault подчеркивают, что такая разработка - вроде бы явно опережающая реалии - будет актуальной уже очень скоро. Упоминается даже точный 2022 год, когда электрокары серии EZ могут стать серийными. Первой в гамме концептов появилась машина для каршеринга EZ-GO, затем коммерческие EZ-PRO, а перед нами - люксовый экипаж. Ultimo предназначен для VIP-обслуживания: например, может быть подан в аэропорт дорогим гостям от престижного отеля. Огромная боковая дверь отходит от кузова и отъезжает вбок. Сразу вспоминается былой непонятый Avantime. Но факт - времена настали совсем другие.