В Екатеринбурге установили скульптуру в честь волейбольной команды «Уралочка»

У Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге открыли скульптурную композицию, посвященную волейбольному клубу «Уралочка» и его легендарному тренеру Николаю Карполю. На торжественном открытии присутствовали первый заместитель губернатора Алексей Орлов, вдова первого президента России Наина Ельцина, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, а также скульптор Алексей Чебаненко.

Господин Орлов заверил, что скульптурная композиция станет укращением Екатеринбурга. «Желаю игрокам клуба счастья, здоровья, успехов, воплощения самых смелых амбиций и ярких побед»,— приводит слова губернатора департамент информполитики. «Я считаю, что у нас в стране это самый лучший волейбольный клуб и девчонки просто молодцы. А Николай Карполь – просто герой, потому что такого тренера в мире нет. Это человек — легенда и это признано на мировом уровне. Даже не выразить словами насколько мы его любим и уважаем. Желаю Николаю Васильевичу здоровья, а девчонкам — новых побед»,— сказала Наина Ельцина. Господин Чебаненко рассказал, что уникальность композиции в том, что три волейболистки держатся на трех точках. «Была проведена довольно сложная техническая работа. Изобразить человека в полете всегда сложно, особенно в скульптуре»,— рассказал скульптор. Композицию установили на деньги основателя и владельца торговой компании «Сима-ленд» (Екатеринбург) Андрея Симановского.

C 18 по 20 июня в ДИВСе проходят матчи международного турнира по женскому волейболу «Лига Наций». В турнире примут участие четыре сборные. Соперниками россиянок на домашнем этапе станут сборные Таиланда, Голландии и США.

Заслуженный тренер СССР и России Николай Карполь с 1960-х годов возглавляет женский волейбольный клуб «Уралочка». Спортсменки клуба завоевали 15 медалей Олимпийских игр, неоднократно побеждали на чемпионатах мира, Европы и в других международных соревнованиях.