«В Кремле не склонны драматизировать ситуацию»

Эмоциональные заявления: в Кремле не согласились с опасениями Алексея Кудрина относительно роста бедности в стране. Ранее в программе «Познер» глава Счетной палаты говорил об угрозе «социального взрыва», если данная проблема не будет решена. Позже в беседе с журналистами Кудрин пояснил, что никаких протестов не прогнозировал. Просто ситуация с бедностью вызывает у него беспокойство. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе напоминает, что негативные прогнозы Кудрина как минимум один раз подтвердились.

Алексей Кудрин нередко критикует правительство и даже те или иные политические решения российской власти. Это само по себе не является сенсацией. Но сейчас получилось остро. Во-первых, потому что глава Счетной палаты выступал по «Первому каналу» на всю страну. Во-вторых, он употребил термин «социальный взрыв» — таковой может произойти, если не решить проблему бедности. Далее еще острее: экс-министр финансов заявил, что в государстве с таким уровнем ВВП на душу населения бедность «стала позором», а главная проблема России — это не санкции и снижение цен на нефть, а неспособность провести необходимые преобразования. В Кремле с Кудриным не согласились.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выступление главы Счетной палаты эмоциональным, а ситуацию в стране не столь критической.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: Что касается формулировок насчет каких-то взрывов и так далее, мы не можем с этим согласиться, скорее относим это к эмоциональным проявлениям. Наличие проблемы, безусловно, хорошо известно, этого никто не скрывает. Но и гипертрофировано ее оценивать тоже считаем неверным.

Не секрет, что Алексей Леонидович недолюбливает премьера Дмитрия Медведева. В этой связи есть популярная точка зрения, что бывший министр финансов не прочь сам возглавить правительство. Поэтому все, что он говорит, следует воспринимать следующим образом: вы, министры, все делаете неправильно, бедность победить не можете — дайте мне штурвал, и я все исправлю. В нынешней ситуации трудно себе представить, что Владимир Путин сейчас решится на смену кабинета министров. Есть, впрочем, и другая версия: столь острое выступление Алексея Леонидовича связано с «Прямой линией». Кудрин часто оппонирует президенту: требует реформ, при этом создает дискуссию, тем самым подогревая интерес к мероприятию.

То есть Алексей Кудрин призывает к радикальным преобразованиям, Путин ему возражает, с упреком, мол, для нас главное — люди. При этом экс-министр финансов может в зале и не присутствовать. Президенту просто укажут, мол, слышите, что говорит Кудрин. Путин даст понять, что заботится о стране, в отличие от либералов, которым только волю дай. В результате в ходе «Прямой линии» возникает интрига. По сценарию это все-таки большое действо — не просто зачитывание жалоб с мест.

Однако на самом деле очень похоже, что на этот раз здесь нет никакого сценария. Алексей Леонидович, как опытный политик и хороший экономист, прекрасно понимает, что происходит в стране. Можно напомнить, что именно он в далеком 2011 году призывал провести честные и прозрачные выборы в Госдуму с участием разных политических сил. Однако его не послушали и «социальный взрыв» произошел. И его последствия для страны совсем не очевидны.

Так что, наверное, есть смысл услышать Кудрина.

В его словах проглядывают не только эмоции и желание стать премьером — это все-таки нечто большее. Однако, судя по реакции Кремля, там не склонны драматизировать ситуацию.