Названы маршруты с наиболее изношенными трамваями

Начальник МУП «КТТУ» Александр Грачев на встрече с мэром Краснодара Евгением Первышовым отметил, что наибольший износ наблюдается у трамваев, относящихся к Восточному депо. В связи с этим, именно они будут заменены в первую очередь на новые трамваи, которые должны поступить в Краснодар к ноябрю 2019 года, пишет «РБК». К Восточному депо приписаны вагоны, работающие на магистральных линиях №4, 5, 8, 20 и 22.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что региональные власти до 2021 года планируют потратить 3 млрд рублей на покупку новых трамваев для краевой столицы. За это время в Краснодаре должны появиться 98 новых вагонов.

Марат Бабаев