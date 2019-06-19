Железнодорожника вспомнили словом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования по поводу самоубийства экс-главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который был фигурантом коррупционного дела. Глава региона напомнил, что вина погибшего судом так и не доказана и не исключил того, что он мог стать жертвой «клановых разборок или ведомственных войн». По мнению экспертов, уголовное дело может быть продолжено «в интересах восстановления его чести и репутации».



Во вторник глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram выразил соболезнования родным и близким экс-начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, который накануне покончил жизнь самоубийством в Москве. «Он свел счеты с жизнью. Я знаю, что многие люди на железной дороге скорбят по поводу его ухода. Несмотря на то, что последний год его жизни был омрачен уголовным делом и обвинениями в коррупции, большинство запомнит Миронова профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком. Я предполагаю, что он не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений»,— отметил господин Куйвашев. Он также напомнил, что вина погибшего судом до сих пор не доказана. «Борьба с коррупцией — важная задача, но она не должна превращаться в кампанейщину. К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны»,— заключил он. В СвЖД лаконично сказали, что считают случившееся «трагедией».

Напомним, с декабря 2018 года Уральское следственное управление на транспорте СКР инкриминировало Алексею Миронову обвинения в получении двух взяток на общую сумму менее 1 млн руб. Якобы он покровительствовал подрядчикам РЖД. Сначала он был арестован, а через два месяца был отпущен под домашний арест, в начале июня — под залог в 5 млн руб. При этом с самого начала расследования господин Миронов заявлял, что стал жертвой оговора со стороны недобросовестных подрядчиков РЖД — Евгения Савранина и Евгения Акулова, аффилированных с компанией «Строй тикс». Позже Евгений Акулов и юрист компаний Евгения Савранина Вера Дружинина сами оказались подозреваемыми по уголовному делу по вымогательству денег у подрядчиков СвЖД, которым якобы обещали, что «решат вопросы» об их преследовании со стороны СКР по делам, связанным с господином Мироновым.

Вчера стало известно, что следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева, который ранее проходил свидетелем обвинения по делу Алексея Миронова. По версии следствия, он получил от Евгения Савранина деньги за покровительство. Как пояснил адвокат господина Миронова Сергей Колосовский, это дело подтверждает версию его доверителя о том, что Савранин давал взятки нижестоящим работникам РЖД, которые и осуществляли ему общее покровительство на объектах, а дело Миронова было сфальсифицировано.

В Уральском следственном управлении на транспорте СКР вчера не стали комментировать ни смерть господина Миронова, ни дела железнодорожника.

«Смерть не освобождает от ответственности. Напротив, констатируется, что преступление совершено конкретным лицом. Производство в отношении умершего может быть продолжено в интересах его реабилитации, восстановления его чести, доброго имени и репутации»,— поясняет почетный адвокат России Ярослав Загоруйко. По его словам, дело может быть прекращено по реабилитирующим основаниям еще в ходе следствия либо при рассмотрении дела по существу в суде. «Суд, придя к выводу о невиновности умершего, выносит оправдательный приговор, в противном случае прекращает уголовное дело. Иногда родственники прибегают к данной процедуре, чтобы избежать взыскания ущерба с наследственной массы»,— отмечает господин Загоруйко.

Мария Арабей