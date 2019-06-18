На улице Коммунаров в Краснодаре за автомобилистами будут следить сотрудники ГАИ

Председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края вопросам ТЭК Владимир Чепель выступил с инициативой обратиться к руководству ГИБДД, чтобы в течение месяца дорожные полицейские организовали ежедневные рейды по контролю за соблюдением ПДД на трамвайных путях по улице Коммунаров. Как сообщили в мэрии, водители трамваев жалуются на водителей, которые, объезжая пробки, едут по трамвайной линии, создавая заторы на рельсах. Рейды ГИБДД, по мнению законодателя, дисциплинируют автомобилистов и улучшат условия для движения трамваев.

Речь о развитии городского электротранспорта шла сегодня, 18 июня, на встрече чиновников городской администрации с руководством Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Руководитель КТТУ Александр Грачев отметил эффект выделенных полос для троллейбусов и автобусов. По его словам, средняя скорость троллейбуса № 7, часть маршрута которого проходит по выделенке, составляет 16,4 км/ч, тогда как средняя скорость троллейбусов по городу составляет 14,3 км/ч.

Также было отмечено, что 35 новых трамваев, которые мэрия Краснодара закупит в этом году, полностью поступят в Восточное трамвайное депо, поскольку именно там работают вагоны, имеющие наибольший износ.

Василий Хитрых