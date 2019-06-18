В Новочеркасске осудили организаторов подпольного казино

Новочеркасский городской суд вынес приговоры двум организаторам подпольных азартных игр на территории города, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что один из осужденных в марте прошлого года создал организованную преступную группу для незаконной организации и проведения азартных игр на территории Новочеркасска и вовлек в нее своих знакомых. Кроме того, чтобы отмыть незаконную прибыль, организатор группы приобрел земельный участок в Аксайском районе Ростовской области.

Другой осужденный, член банды, регулярно получал от операторов игорных заведений выручку, вел учет доходов от игорного бизнеса и распределял прибыль.

Организатора преступной группы признали виновным в незаконной организации и проведение азартных игр, а также в отмывании денег. Суд приговорил его приговорили к двум годам условно и штрафу в 20 тыс руб.

Его сообщника приговорили к одному году и двум месяцам колонии общего режима за незаконную организацию и проведение азартных игр, так как ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

По решению суда незаконно приобретенный земельный участок, и изъятые в игорном клубе деньги были конфискованы.,

Дела еще двух участников преступной группы выделили в отдельные производства, так как они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дарья Голякова