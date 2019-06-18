Гостям покажут Ижевск из центра

С июля в Ижевске начнет работать Центр развития культуры и туризма, который займется совершенствованием существующих туристических маршрутов в городе и разработкой новых. Одновременно центр будет обслуживать местные учреждения культуры – технические сотрудники (уборщицы, дворники и т.д.) будут получать зарплату в новой организации. Центр будет работать на самоокупаемости. Участников туристического рынка удивляет, что муниципальные власти, вместо сотрудничества с ними в части привлечения туристов в Удмуртию, сами решили заняться этим бизнесом.

Центр развития культуры и туризма начнет работать в Ижевске с 1 июля. Как рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков, муниципальное учреждение будет заниматься разработкой турмаршрутов. Возглавит организацию бывший заместитель министра культуры Удмуртии Денис Утробин.

«Наш город, на мой взгляд, привлекателен для туристов, но не все направления туризма у нас развиваются равномерно. Конечно, людей стало приезжать больше, но есть туризм образовательный, вот в этом направлении мы практически не работаем, промышленный туризм, духовный туризм.В рамках существующих структур у насне до конца получается продвигать эти вопросы: составлять интересные туристические маршруты, рекламировать себя в конце концов, чтобы как можно больше людей приезжало сюда в Ижевск. Нам действительно есть, что показать, масса интересных мест, историй, огромное количество праздников, которые проходят в Ижевске. Поэтому мы приняли решение о создании центра»,— рассказал господин Чистяков.

По его словам для работы центра составлена дорожная карта, определены формат работы и штат. «12 человек будут создавать определенные турмаршруты, будут их реализовывать, такие задачи перед ними ставятся, поэтому они будут самоокупаемые, финансирования из бюджета структура не будет»,— пояснил замглавы администрации города.

Также господин Чистяков отметил, что помимо работы, связанной с развитием туризма, центр будет заниматься обслуживанием муниципальных учреждений культуры. Согласно рекомендациям минфина Удмуртии, 141 штатная единица технического персонала (уборщицы, водители, дворники и т.д.—"Ъ-Удмуртия") из городских учреждений культуры переведут в отдельное учреждение — комплексный центр обслуживания, который будет создан на базе Центра развития культуры и туризма Ижевска. «Данные рекомендации поступили в феврале 2019 года и все муниципалитеты подобные центры создали, мы последние. Чтобы не создавать два юрлица, мы решили объединить их в одно. Мы посчитали, что это вполне рабочая структура получается»,— сказал господин Чистяков. Он пояснил, что зарплаты для этих 140 человек будут по-прежнему выплачиваться из городского бюджета. При этом технические сотрудники учреждений культуры не ощутят изменений в работе, говорит господин Чистяков.

В ближайшее время центр презентует рабочую программу и представит туристические маршруты, которые будет продвигать. За основу будут взяты уже действующие маршруты выставочного центра «Галерея», являющегося также муниципальным учреждением. «У нас с центром будет выстроено тесное взаимодействие, где мы будем дополнять центр в качестве экскурсионной деятельности. К примеру, они смогут использовать наших экскурсоводов. Их задача более глобальная – создать некую оболочку»,— пояснил руководитель «Галереи» Алексей Ткаченко.

Отметим, что уже несколько организаций занимаются развитием туризма в регионе и в Ижевске. Это «Туристско-информационный центр Удмуртии» и «Центр туристских стратегий и проектного управления», который координирует в том числе работу первого. Чем будет отличаться деятельность ижевского центра от существующих организаций, пока неизвестно.

Руководитель удмуртского регионального отделения российского союза туриндустрии Елена Захидова считает, что городским или республиканским властям стоило опросить общественность по поводу необходимости новых центров. «У нас за этот год уже третье учреждение создается, поэтому хочется понять, чем конкретно будет заниматься этот центр, нужен ли он, и не будет ли это очередной какой-то организацией, которая создается под кого-то. Можно создать хоть 10 центров, но если там нет профессионалов, если там нет четкого плана работы, то результата не будет»,— отмечает госпожа Захидова.

Также она выразила удивление тем, что муниципальные власти, которые могли бы помогать турфирмам в части развития маршрутов, сами решили заняться этим бизнесом. «Туристическое сообщество готово к сотрудничеству, к передаче накопленных за долгие годы связей с федеральными партнерами, проверенными программами, но его игнорируют и пытаются изобрести велосипед»,— говорит Елена Захидова.

Оксана Мымрина