Пересечь рубеж

Ассортимент зарубежных туров с вылетом из Ростова в этом году едва ли не меньше, чем в разгар последнего экономического кризиса, когда курсы евро и доллара выросли вдвое. Под оптимизацию попали единственный итальянский рейс – в Римини, а также туры на о. Родос; из Ростова больше не выполняются рейсы в Тель-Авив, а вылеты в Дубай приостановлены до октября. По сравнению с прошлым летним сезоном туррынок лишился предложений отдыха на островах Корфу и Джерба, а также рейсов в Болгарию. Теперь туроператоры делают ставку на Турцию — это единственное направление, на котором прогнозируется заметный рост турпотока из городов на юге. Перераспределение спроса объясняется соотношением цены и качества и наличием в отелях этой страны системы Аll inclusive.

Экономят и оптимизируют

Участники туристического рынка утверждают, платежеспособный спрос снижается, но путешественники из регионов на Юге России по-прежнему стремятся проводить летний отдых за рубежом. Уже в начале сезона наметилась тенденция к перераспределению спроса в пользу турецких курортов: туристов с ограниченным бюджетом (а таких большинство) привлекают соотношение цены и качества и возможность, заплатив однажды за турпакет по системе Аll inclusive, избежать дополнительных трат. В этом сезоне из Ростова выполняется 21 вылет в неделю в Анталью и 5 — на турецкие курорты Эгейского моря, в Даламан и Бодрум.

Директор Pegas Touristik в Ростове-на-Дону Илона Чиханацкая подчеркивает, что сейчас туристы голосуют рублем. Бюджет на летний отдых, по сравнению с прошлым годом, остался прежним, денег у людей не становится больше, и им важно быть уверенными в том, что дополнительных расходов нести не придется. «Турция перешла на расчеты в евро, нарастила турпоток из Европы. Отельеры подняли цены в среднем на 10-15%. Россияне сейчас выбирают более доступные, чем прежде, отели», — делится наблюдениями представитель туроператора.

По словам госпожи Чиханацкой, главная тенденция этого сезона — сокращение продолжительности поездок. «Мы проанализировали продажи на туры в Турцию – самое массовое направление пляжного отдыха. Выяснилось, что туристы, вылетающие из городов на юге России, чаще всего отправляются именно в недельные поездки».

Эксперт добавляет, что если, в целом, по итогам 2019 года Турция рассчитывает на рост турпотока на уровне 5-10%, то на ростовском туррынке прогнозируют увеличение отправки туристов до 15%. «Это отличный показатель, особенно на фоне сильного снижения потока на других зарубежных направлениях», - констатирует Илона Чиханацкая.

Ассортимент летних зарубежных туров с прямым вылетом из Ростова в этом году формируют проверенные годами направления. Наряду с Турцией безвизовая альтернатива отдыху в Европе — Тунис, многие отели которого также работают по системе Аll inclusive. Программы полетов в эту страну, по сравнению с прошлым летом, сокращены вдвое. Из Ростова, в частности, нет рейсов на самый большой остров Туниса Джербу.

«Условная новинка для ростовского туристического рынка – Кипр: в последние несколько лет рейсы на остров не ставили из Ростова, но само направление отлично известно ростовчанам, - говорит директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. — Этот курорт хорош тем, что не нужна Шенгенская виза — принять решение о поездке можно буквально за день», — добавляет он.

По данным Алексана Мкртчяна, цены на кипрские турпакеты — выше, чем стоимость отдыха в Турции или Греции. «В этом году турецкий «средний чек» на семью с ребенком — 60 тыс руб за неделю, греческий — около 100 тыс руб», — приводит данные он. Господин Мкртчян добавляет, что Кипр обычно привлекает любителей отдыха на Средиземном море, в частности, Греции.

Греческая программа полетов, еще в прошлом году представленная четырьмя, а ранее и пятью направлениями, этим летом сокращена до двух: из Ростова выполняются рейсы на о. Крит и п-в Салоники. «Сильные стороны Крита — относительно невысокие цены на отдых; в Салониках — хорошие экскурсионные возможности: отдых на побережье можно, например, совместить с поездкой в Афины или на Пелопонесс», — объясняет Алексан Мкртчян.

Формируя предложения отдыха в Испании, туроператоры в этом году были предельно осторожны — из Ростова организована всего одна полетная программа в Барселону, вылеты осуществляются раз в 10 дней. Блоки на рейсе выкуплены несколькими операторами — глубина продаж такова, что ждать снижения цен и уж тем более демпинга не приходится.

Участники ростовского туристического рынка сходятся во мнении, что оставшаяся после оптимизации программа полетов из Ростова на зарубежные курорты адекватна предложению. «Поскольку предложения и спрос сбалансированы, ждать «горящих туров» в течение лета не стоит, — отмечает Алексан Мкртчян. — Более того, стоимость турецких путевок на сентябрь уже в июле может заметно вырасти: в популярных отелях остается все меньше мест.

Участник рынка, пожелавший остаться неназванным, сообщил корреспонденту «Отдых. Лета», что в зоне риска может оказаться Крит. Причина — дороговизна отдыха.

Новым направлением зарубежного пляжного отдыха также может стать Батуми: рейсы из Ростова в этот грузинский город организует авиакомпания «Победа». Вылеты планируется выполнять начиная с июля четыре раза в неделю.

Прогноз на лето: минус пять

Это лето не пройдет без потерь: 15 июня из Ростова досрочно прекращена программа полетов в Римини. «Компания приняла решение приостановить полетную программу в связи с недостаточным спросом. Первоначально мы планировали выполнять программу до конца сентября», — объясняла ранее «Ъ-Юг» руководитель отдела рекламы и PR «ПАК Групп» Надежда Найдис. Примечательно, что город останется без прямого летнего авиасообщения с Италией впервые с 1998 года.

В начале июня также стало известно об отмене авиакомпанией Aegan Airlines рейсов на греческий остров Родос. В этом сезоне не будет и вылетов из Ростова на о. Корфу.

Региональный туристический рынок лишается не только части чартерной авиаперевозки, но и регулярных рейсов. В марте от полетов из «Платова» в Тель-Авив отказалась авиакомпания «Россия», теперь попасть из Ростова в Израиль напрямую невозможно. Авиаперевозчик из ОАЭ — Fly Dubai — до октября приостановил вылеты в Дубай.

«В соответствии с летним расписанием рейсы на ОАЭ выполнялись в апреле и в мае. Традиционно это зимний курорт, — пояснили в пресс-службе аэропорта «Платов». — В июне, июле, августе рейсы на них отменяют в связи с низким туристическим сезоном и отсутствием спроса, так как в ОАЭ начинается жара — до +50 градусов».

Алексан Мкртчян отмечает, что в прошлом летнем сезоне полеты из Ростова в ОАЭ в летние месяцы не прерывались

Преставители туроператоров единогласно объясняют сокращение полетных программ не только стагнацией в экономике, но также особенностями нового ростовского аэропорта. «Тарифы в нем едва ли не самые высокие в России, — говорит турагент, пожелавший остаться неназванным. Разница в стоимости одного билета, по сравнению с Краснодаром составляет €40, и это не может не влиять на спрос».

Кроме того, в туркомпаниях убеждены: расположение нового аэропорта «отсекло» туристов из Ставропольского края и северных районов Краснодарского края. «Теперь им гораздо удобнее летать из Краснодара, — утверждает Алексан Мкртчян. — Кроме того, в Краснодар после открытия моста едет много туристов из Крыма, которые не могут улететь за рубеж с полуострова. Конечно, туроператоры считают Краснодар более перспективным, чем Ростов. Подтверждение тому — наличие рейсов из «Пашковского» на Родос, в Римини, ОАЭ и другие курорты, которые не выполняются из Ростова этим летом.

Елена Шепелева