В Госдуму внесен законопроект о бесплатной парковке первые десять минут

В Государственную думу внесен законопроект, по которому заплатить за парковку необходимо в течение десяти минут. Сейчас оплата парковки должна быть произведена в первые пять минут.

Авторами инициативы выступили председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов, а также первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Увеличенный интервал позволит водителям совершить загрузку, выгрузку вещей, высадку пассажиров, а также, в случае необходимости, беспрепятственно покинуть место стоянки, говорится в пояснительной записке.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы — “Ъ FM”: В плане организации платных парковок Москва имеет самый обширный опыт в России. Учитывая это, мы считаем действующие правила парковки в Москве оптимальными. При внесении законопроекта его авторы не обращались к правительству Москвы за актуальной информацией и статистикой. Мы считаем, что у городов должно быть больше самостоятельности для принятия решений, однако, если законопроект будет принят, мы безоговорочно выполним все требования

Сейчас штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 5 тыс. руб. В декабре 2018 года вместе с двойным увеличением размера штрафа за неоплаченную парковку Мосгордума также сократила время бесплатной парковки по всей столице с 15 минут до 5. С новыми тарифами Москва вошла в число самых дорогих городов в мире по стоимости платных парковок.

О том, что изменилось после введения новых тарифов в центре Москвы, читайте в материале “Ъ” «Дорогая моя парковка».