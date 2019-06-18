Госдума одобрила поправки к бюджету на 2019 год в первом чтении

Поправки в бюджет на 2019 год прошли первое чтение, сообщается на сайте Госдумы. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, они носят «адресный характер».

В этом году планируется повысить доходы бюджета на 205,6 млрд руб. (до 20 трлн 175 млрд руб.), а расходы — на 256,5 млрд руб. (до 18 трлн 294 млрд руб.). Дополнительные средства, в частности, пойдут на реализацию нацпроектов. На проект «Демография» — 559,9 млн руб., «Образование» 729,9 млн руб. Кроме того, на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет выделено 40 696,1 млн руб.

На здравоохранение будет дополнительно направлено 13 млрд руб. Эти средства пойдут на решение проблемы с вакцинами для прививок и лекарствами для ВИЧ-инфицированных в регионах.

Поправки также предусматривают выделение средств регионам на строительство жилья «обманутым дольщикам», а также увеличение социальных доплат.

Профицит бюджета ожидается на уровне 1 трлн 881 млрд руб. Цена на нефть заложена в бюджете на уровне $63,4 за баррель. Объем ВВП — в размере 109 трлн 86 млрд руб. Инфляция ожидается на уровне 4,3%. Прогноз по курсу рубля — 65,1 руб./$.