Приставы всего за час арестовали два автомобиля на въезде в хутор Ленина Краснодара

Сотрудники УФССП по краю и инспекторы ДПС устроили «Мобильный розыск» на посту при въезде в х. Ленина. Информацию об автомобилистах, имеющих большие долги, приставы передают работникам ДПС заранее, именно этим пресс-служба регионального УФССП объясняет тот факт, что буквально за один час были арестованы сразу две машины неплательщиков.

Остановленный приставами владелец «Лады», чтобы остаться за рулем был вынужден прямо на месте погасить долг в 40 тыс. руб. А собственник машины «Skoda», автомобиля лишился. Он является должником в рамках сводного исполнительного производства на общую сумму более двух с половиной миллионов рублей. Автомобиль изъят судебными приставами, его отправят на принудительную реализацию.

Андрей Ульченко