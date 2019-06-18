На «Ростов-Арену» будут водить экскурсии

На стадион «Ростов-Арена» будут водить экскурсии, сообщает Туристско-информационный центр Ростова.

Посетители смогут осмотреть раздевалки для команд с мини полем для разминки, тренерскую, массажный кабинет и другие комнаты, предназначенные для футболистов. Затем гостей проведут в микст-зону - помещение для съемки и интервью. Кроме того, посетители обойдут три уровня трибун и пройдут на поле через выход для команд.

Стоимость экскурсии составит 750 руб. для взрослых и 650 руб. для детей.

Дарья Голякова