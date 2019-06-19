Протезы по китайскому рецепту

Юргинская компания «Дабл медикал.ру2» собирается построить в ТОСЭР «Юрга» (Кемеровская область) к 2020 году завод по производству высокотехнологичных имплантов для травматологии и ортопедии стоимостью 177,3 млн руб. Завод будет работать по технологии китайской компании Double Medical. Инвестор уже заключил договор с одним из крупнейших российских дистрибьюторов — группой «Здоровье», которая будет реализовывать продукцию не только в Кузбассе, но и в других регионах России. Авторы проекта прогнозируют рост российского рынка имплантов с нынешних 6 до 9 млрд руб. к 2021 году. Представители сферы здравоохранения говорят, что медизделия будут востребованы при условии, что их стоимость будет ниже импортных аналогов, а качество сопоставимо с ними.

ООО «Дабл медикал.ру2», зарегистрированная в мае этого года, планирует запустить в ТОСЭР «Юрга» завод по производству высокотехнологичных имплантов для травматологии и ортопедии. Об этом сообщил руководитель проекта Дмитрий Корнилов на заседании областного инвестсовета. Будущая продукция из титана и его сплавов — пластины для накостного остеосинтеза, винт для нее, штифт для интрамедуллярного остеосинтеза и система для транспедикулярной фиксации позвоночника — относится к среднему ценовому сегменту. Компания будет производить медизделия по технологии китайской компании Double Medical, которая, в свою очередь, позаимствовала ее у Johnson & Johnson.

Компания готова инвестировать в проект 177,3 млн руб. личных средств ее бенефициара Алексея Непеина, рассказал господин Корнилов. Запуск предприятия запланирован в конце 2020 года, так как этот тип медицинских изделий проходит лицензирование от одного года до полутора лет. Площади для производства имплантов компания планирует арендовать. Срок окупаемости проекта — чуть больше трех лет.

Как сообщил Дмитрий Корнилов, предполагаемый поставщик сырья — компания «Ависма» (Свердловская область, входит в состав ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"»). «Дабл медикал.ру2» заключила договор с одним из крупнейших поставщиков медизделий — группой компаний «Здоровье», которая имеет собственную дистрибьюторскую сеть. В 2018 году объем реализации имплантов ГК «Здоровье» в России составил 530 млн руб., почти половину этого объема занимают китайские медизделия.

«Мы проанализировали рынок медицинских изделий для травматологии и ортопедии и видим его рост именно в этом сегменте, хотя на сегодняшний момент доля отечественного производителя на рынке этой номенклатуры составляет не более 40%»,— заявил господин Корнилов. По его данным, сейчас объем российского рынка имплантов для травматологии и ортопедии составляет около 6 млрд руб., а к 2021 году он вырастет до 9 млрд руб.

Как пояснил “Ъ” заместитель гендиректора компании Петр Левкив, на российском рынке сейчас представлена в основном продукция пяти производителей: Johnson & Johnson (США, дорогой ценовой сегмент), Smith & Nephew (Великобритания, средний ценовой сегмент), китайская Double Medical (средний ценовой сегмент), в низком ценовом сегменте два российских производителя — «Остеомет» и «Остеосинтез». «Доля отечественного производителя, по нашему мнению, будет расти на российском рынке, так как действуют санкции, законы, поддерживающие импортозамещение. Кроме того, наше государство приняло ряд патерналистских мер, благодаря которым отечественные производители имеют ряд преференций относительно зарубежных компаний при участии в государственных закупках»,— пояснил Петр Левкив.

Основными потребителями имплантов из Юрги станут частные и государственные медицинские организации. Заместитель главного врача по хирургической части кемеровской горбольницы №3 Михаил Шмулевич полагает, что юргинские импланты могут быть востребованы в Кузбассе. «С китайскими имплантами мы работали несколько лет, их качество лучше по определенным позициям, чем у некоторых отечественных производителей. Сейчас мы вынуждены покупать для больницы импланты дешевле, чем китайские аналоги, поэтому завод в Юрге, думаю, удешевит производство и позволит вернуться к использованию того же технологического оборудования»,— полагает он.

Нина Обелюнас, Кемерово