В первом квартале портфель привлеченных средств липецкого ВТБ вырос до 20,2 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц банка ВТБ в Липецкой области вырос на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 20,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба финорганизации. При этом портфель привлеченных средств физлиц вырос на 7% — до 11 млрд руб.

На 3% вырос и объем кредитного портфеля объединенного бизнеса — до 26,8 млрд руб. Кредитный портфель для корпоративного бизнеса по итогам квартала составил 17 млрд руб., для корпоративных клиентов — 9,2 млрд руб., увеличившись на 19%. Розничный кредитный портфель за первый квартал тоже вырос — на 10%, до 9,8 млрд руб.

За три месяца банк ВТБ в Липецкой области выдал населению региона 1,5 млрд руб. Это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть этой суммы — 1 млрд руб. — составили выдачи кредитов наличными. Это на 52% больше, чем за тот же период 2018 года.

О покупке Курскпромбанка Экспобанком Игоря Кима — в публикации “Ъ-Черноземье” «Чернозаемье».

Валерия Розбот