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Агрохолдинг «Био-Тон» вошел в Топ-20 рейтинга крупнейших землевладельцев России

Издание Forbes опубликовало список крупнейших землевладельцев России. В Топ-20 рейтинга оказалась самарская компания «Био-Тон», во владении которой находится 405 тыс. га земли общей стоимостью 10 млрд руб.

Сельскохозяйственный холдинг «Био-Тон» был основан в 2004 году Алексеем Мартыновым, передавшим свой пакет супруге Наталье в 2011 году, после того как его назначили замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. В 2013 году владельцем 75% компании стал бизнесмен Владимир Кириллов. В 2018 году агрохолдинг собрал 470 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Компания владеет землями в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Суммарная площадь подконтрольных земель всех 20 участников рейтинга составляет 7,87 млн га, что немного выше площади Чехии или Нижегородской области.

Андрей Сазонов


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