Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о неспешном отдыхе в республике.

Португалия сегодня! Страна, в которой торопиться не надо. Для гонщиков типа галопом по Европам она не годится. Короче, гурманы, способные полной грудью вдыхать наслаждения, вам сюда.

Причем наслаждения любые: архитектурные, природные, гастрономические. Эта страна делает их градус выше, ощущения ярче, а гармонию с собой и со всем миром возносит на недосягаемый уровень. И не нужно иронизировать по поводу портвейна. Не без этого, соглашусь я. Но если даже божественный напиток вынести за рамки путешествия, я все равно отправлюсь в Португалию, не спеша бродить по уютным улицам ее городов и набережным, вдыхать запах апельсинов и эвкалиптов, смешанный с мощным дыханием Атлантики, и не думать ни о чем под грустные песни фаду в колоритных кафе.

В Португалии ценят традиции, по-настоящему чтут богатства истории, понимают, что такое комфорт. В общем, все это скорее для путешественников, предпочитающих отдых особенный, я бы даже сказал, элитный. Потому что только здесь можно ближе узнать настоящую Европу — ту, что слишком горделива и прекрасна, чтобы участвовать в туристических рейтингах. Впервые, наверное, я даже не знаю, что посоветовать в первую очередь — извилистые улицы старых районов Лиссабона и аккуратные домики с декором из изразцов азулежу, или древние камни и лианы Синтры, мыс Рока, свежайшие морепродукты Фару.

Не бойтесь изобретать сами. Здесь все же не удержусь — немного местного портвейна для храбрости! И вперед, как говорится, навстречу солнцу.