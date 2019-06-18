В ДЕПО открылся флагманский салон Nail + Hair Spot

В начале июня на территории ДЕПО на Лесной открылся салон Nail + Hair Spot, который объединил под одной крышей два моноформатных проекта Nail Spot и Hair Spot, посвященных уходу за ногтями и волосами.

Nail + Hair Spot — это семейное место: в ДЕПО работает барбершоп, и в меню есть специальный детский и мужской маникюр и педикюр.

Пространство решено в стиле лофт, исторические детали интерьера тщательно отреставрировали и сохранили.

Здесь работают на косметике Zoya, Olaplex, Peclavus, Jin Soon, Smith & Cult, Evo, Kevin Murphy, Joico, а во время процедур включают клиентам любимые фильмы.