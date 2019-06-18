Организатор нападения на дом бугульминского бизнесмена Евгения Деданина получил шесть лет колонии

Горсуд Бугульмы приговорил жителя города Андрея Климанова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию нападения на дом бугульминского бизнесмена Евгения Деданина, сообщает МВД по Татарстану. Суд установил, что господин Климанов продумал детали преступления и лично руководил нападением, находясь неподалеку от дома пострадавшего.

Напомним, в сентябре прошлого года двое вооруженных мужчин ворвались в дом Евгения Деданина. Они связали бизнесмена, его супругу и друга, угрожая пистолетами и требуя деньги. Господину Деданину удалось вырваться, схватить нож и ударить им нападавших, которые на месте погибли от полученных травм. На суде мужчины посмертно были признаны виновными в разбое.

Следком России возбудил уголовное дело в отношении господина Деданина за превышение пределов самообороны, однако прокуратура отменила постановление, назвав его незаконным. Следственные органы пытались обжаловать решение надзорного ведомства, но уголовного преследования Евгения Деданина не последовало. В защиту предпринимателя в интернете была создана петиция, собравшая около 20 тыс. подписей.

“Ъ-Казань”