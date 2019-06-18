Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о льготах для всех, кто жил в блокадном Ленинграде

В среду, 19 июня, Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект, предусматривающий предоставление за счет средств городского бюджета мер дополнительной социальной поддержки жителям блокадного Ленинграда вне зависимости от срока пребывания. В частности, речь идет о праве на бесплатный отдых в санаториях, ежемесячных денежных выплатах и доплатах, а также льготах на проезд в городском и пригородном общественном транспорте.

Напомним, ранее с данной инициативой выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. В случае принятия законопроекта на его реализацию потребуется ориентировочно 96,3 млн рублей.

В настоящее время в Петербурге проживает около 1 тыс. человек, имеющих документы, подтверждающие их рождение или пребывание в блокадном Ленинграде.