Breitling подтвердили свою страсть к мотоциклам и серфингу на фестивале Wheels and Waves в Биаррице

Начиная с 2012 года, фестиваль Wheels and Waves привлекает в Биарриц любителей мотоциклетного спорта, серфинга и скейтбординга со всего мира. В этом году официальным таймкипером фестиваля стала часовая марка Breitling.

«Нам очень понравилось работать с Breitling, и та поддержка, которую мы получили от Жоржа Керна и его команд, очень воодушевила нас. Они разделяют страсть и увлеченность нашего сообщества, а сам бренд Breitling заслужил свою классную репутацию»,— поделился Жером Алле, один из организаторов Wheels and Waves.

В свою очередь генеральный директор Breitling Жорж Керн сказал: «На Wheels and Waves мы подчеркнули нашу страсть, которую разделяем с фестивалем: вальяжный серферский образ жизни и элегантные, спортивные мотоциклы. Мероприятие также стало для нас шансом рассказать, кто мы такие, и представить наши новые часы».

Во время фестиваля Breitling представили лимитированную модель часов Premier B01 Chronograph 42 Wheels and Waves в версии из розового золота (100 экземпляров) и стали (500 экземпляров). На корпусах всех часов выгравировано слово Special, а среди других отличительных особенностей можно перечислить антрацитовый циферблат, золотые цифровые метки и стрелки, красную секундную стрелку, черную тахиметрическую шкалу на белом внутреннем безеле, мануфактурный механизм с 70-часовым запасом хода и сертификат COSC.

Презентацию часов посетили французский актер Гийом Кане, швейцарская модель Роня Фуррер и серфер Джереми Флорес, член французской команды Breitling.