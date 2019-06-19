Вечный странник, царь Мидас и депстер

В Милане в рамках Недели мужской моды прошли презентации новых коллекций именитых брендов. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, что вы будете носить следующим летом.

Brunello Cucinelli

Элегантность на каждый день — эту установку модели на презентации новой весенне-летней коллекции Brunello Cucinelli подтверждали собственным примером, иммерсивно прогуливаясь по саду или беседуя друг с другом в образах из новой коллекции. Насыщенные цветовые акценты прослеживаются в джемперах, толстовках и футболках. Палитра красного представлена насыщенными оттенками вишни, рубина, томата, а также тонами спелой мушмулы и апельсина. Созданию летней атмосферы способствует использование разнообразных вариантов бежевого, серого и синего. Базовый костюм обогащен неформальными и спортивными элементами. Наравне с классическими брюками с вытачками в коллекцию вошли карго с карманами и разрезами, вышедшими из рабочей униформы. Модели из столь ценимого модниками всего мира японского денима получили новую интерпретацию: свободная посадка плюс стрелка по центру.

Brioni

Куртки из сверхмягкой натуральной кожи, песочного цвета тренч из деликатной замши хороши настолько, что их буквально не хочется выпускать из рук. Выверенные пиджаки предлагается сочетать с шелковыми брюками и лоферами с кисточками ручной работы. Необходимые в дневную жару льняные рубашки и футболки обработаны специальной пропиткой с экстрактом алоэ. Отсюда двойная польза: с одной стороны, это природный увлажнитель, способствующий восстановлению баланса кожи, а с другой — ткань становится более мягкой на ощупь и меньше мнется. В случае вечерних выходов креативный директор Brioni Норберт Штумпфл ставит на шелк. Лавандовый смокинг из муарового шелка, шелковый плащ и смокинг золотистого цвета с черными обшитыми шелком лацканами могут снискать своему обладателю славу современного Дориана Грея.

Billionaire

Известный своими театральными перевоплощениями мужчина Billionaire на этот раз играет в царя Мидаса. Роскошь здесь понимается буквально — в ход пошли избыточные узоры, драгоценные материалы, каменья и золото. Светлые, а то и вовсе кипенно-белые двубортные костюмы дополнены пальто из питоновой кожи. Такие наряды вполне мог бы носить Фрэнк Синатра и добрая половина кастинга «Крестного отца». Смокинг, на котором в качестве принта выступают слитки золота, и крокодиловые бомберы дополненные золотыми слипонами и лоферами особенно привлекут азиатских гедонистов и поклонников бескомпромиссного люкса.

Kiton

Год назад неополитанский бренд, для которого безусловно знаковой вещью остается костюм, запустил линию молодежной одежды KNT (Kiton New Textures). В сезоне весна-лето 2020 близнецы Мариано и Вальтер де Маттеис показали городской гардероб с элементами спортивного стиля — хлопковые свитшоты, худи, куртки с капюшоном и брюки-джоггеры. Кроме того, вместе с Университетом дизайна в Неаполе команда Kiton выявила героя нашего времени, назвав его «депстер» (микс денди и хипстера). Участникам одноименного проекта было поручено переосмыслить смокинг. Вполне возможно, самые креативные студенты скоро появятся в рядах компании, не исключает генеральный директор Антонио де Маттеис.

Tod’s

Байкерская куртка Ride для вечных странников — звезда коллекции. В ней одинаково удобно будет гнаться за высокими результатами в бизнесе и развивать скорость на своем любимом байке на трассе. Крупные карманы и геометрические двойные полосы в стиле колор-блок придают ей актуальный вид. Носить ее можно как с темными джинсами, так и со светлыми брюками чинос, добавив функциональный рюкзак, замшевые пенни-лоферы или кожаные кеды. В таком наряде личный стиль точно будет в безопасности.

Trussardi

На мужской Неделе моды бренд представил третью капсульную коллекцию Archive + Now. Приглашенным дизайнером выступил Джорджо ди Сальво, любимец поколения Z. Свое внимание Джорджо сосредоточил на коже, работой с которой традиционно славились Trussardi. В коллекцию вошли черный жилет-кобура с металлическими карабинами, пальто из тонкой телячьей кожи глубокого коричневого цвета. Длинную рубашку из мягкой кожи рекомендуется носить в сочетании с брюками-бананами, которые сужает резинка на щиколотке. Худи из черного хлопка с кожаным капюшоном, пожалуй, не меньше остальных предметов коллекции отражает главную идею Archive + Now — актуализировать наследие итальянского бренда. Коллекция поступит в продажу в Москве весной следующего года. А пока можно полюбоваться рекламной кампанией, четким лицом которой по приглашению Джорджо стал Кали Торнхилл Девитт — куратор, дизайнер и модель. А еще партнер и друг Курта Кобейна и Кортни Лав, принимавший участие в создании обложки последнего альбома Nirvana.