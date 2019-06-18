В суд передано дело застройщика перинатального центра в Сочи

Краевой прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей ООО «Строительная компания “Кубань”» - директора предприятия и финансового директора, сообщает пресс-служба ведомства. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем и бенефициаром компании выступает Алексей Алексеев.

По данным краевого СУ СКР, в 2016 году обвиняемые похитили бюджетные средства, выделенные на покупку медицинского оборудования для сочинского перинатального центра. Распорядителем средств выступало ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Руководители «СК “Кубань”» не поставили чиновников в известность о том, что не оплатили поставку товара ООО «Медрус», а лишь дали им убедиться в его фактическом наличии. Это послужило основанием для подписания представителями ГУСКК актов выполненных работ. ООО «СК «Кубань» получило за это более 77 млн руб. Преступление было выявлено ФСБ по краю. В дальнейшем поставщик медоборудования оспорил сделку в арбитраже и договор был расторгнут.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Максимальное наказание предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в мае этого года решением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «Строительная компания “Кубань”» открыто конкурсное производство. Основными кредиторами ООО «СК „Кубань“» являются Крайинвестбанк и Сбербанк. Долг общества составляет 1,5 млрд руб.

Напомним, в мае Центральный районный суд Сочи приговорил к трем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Андрея Хромых. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при подписании актов выполненных работ на сочинском перинатальном центре. Главное управление строительства заключило государственный контракт с ООО «СК “Кубань”» на выполнение строительно-монтажных работ в строящемся в Сочи перинатальном центре. Фактически же, по данным следствия, строительная фирма никаких работ не выполняла ввиду своего предбанкротного состояния, а также истечения срока заключенного контракта. Тем не менее, чтобы скрыть факт предбанкротного состояния ООО «СК “Кубань”» и создать видимость строительства медучреждения для отчета перед администрацией края, господин Хромых незаконно подписал два фиктивных акта приемки работ по монтажу в центре 1315 кв. м алюминиевых витражей с остеклением. Это, по мнению следствия, повлекло причинение ущерба краевой казне на сумму более 40 млн руб.

Андрей Ульченко