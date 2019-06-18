Российский ресторан, основанный на идеях ответственного потребления, вошел в топ-100 лучших ресторанов мира

В расширенный список престижного международного ресторанного рейтинга The World`s 50 Best Restaurants вошел ресторан из Санкт-Петербурга Harvest, в основе концепции которого осознанное потребление и социальная ответственность. Детище Дмитрия Блинова и Рената Маликова заняло 92-е место. В заведении наблюдается комплексный подход к идеям sustainability: продукты на кухне на 99% используются в приготовлении блюд, непищевые отходы сортируются и вывозятся на повторную переработку, к минимуму сведено использование пластика и бумаги. В расширенный список также вошел московский Selfie, расположившись на 65-м месте.

Сообщается, что два российских ресторана — московские White Rabbit и Twins Garden — вошли в основной рейтинг The World`s 50 Best Restaurants. Места, которые они заняли, будут объявлены на торжественной церемонии в Сингапуре 25 июня.

Премия World`s 50 Best Restaurants организована S. Pellegrino и Acqua Panna. Лучшие шефы выбираются путем голосования международного жюри, в которое входят более тысячи экспертов и гурманов.