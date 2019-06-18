Chaumet выпустили серию украшений, вдохновленных летней природой

В коллекции Les Espiegleries de Chaumet марка создает ювелирный сад из украшении, в котором главныи источник вдохновения — природа джунглей, а повседневные вещи превращаются в миниатюрные произведения искусства. Прекрасный натюрморт из садовой лопатки, украшенной россыпью бриллиантов, лейки с «драгоценными» каплями воды, корзинки с цветами, бабочек, улиток и стрекоз, летающих вокруг цветущей лилии, был создан ювелирными мастерами Chaumet из самых эксклюзивных материалов.

Знаковая для марки коллекция Attrape-Moi пополнилась новыми брошами в виде пчелы — символа императорского герба Наполеона, а броши Precious Jewellery получили символичные пчелиные полоски. В броши ille ювелиры переосмысляют цветок гвоздики в белом золоте и бриллиантах. Кольца с сапфирами и другими цветными камнями, которые помещены между колосьями пшеницы, определяют новую главу в истории коллекции L'Epi de Ble de Chaumet. А дизайн колец Bee My Love представляет собой геометрический мотив пчелиных сот с камнями, украшенными фигурами пчел из золота и бриллиантов. Символы бессмертия и победы, которые всегда присутствовали в творениях Chaumet, стали вдохновением для новых украшений Laurier Precious Jewellery.