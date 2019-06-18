Воронежцы поддержали строительство эко-деревни в ближайшем пригороде

17 июня состоялись публичные слушания по проекту планировки территории экологического коттеджного поселка японских «умных и здоровых» домов «Чертовицкая дубрава».

Проект поселка и эскизы домов были представлены общественности в рамках публичных слушаний, прошедших в здании администрации Айдаровского сельского поселения.

Главное достоинство проекта – сочетание экологичности и близости к городу. Участок расположен в 40 километрах от Воронежа, то есть подходит для тех, кто планирует работать в областном центре, а проживать за городом в собственном доме с приусадебным участком. С трех сторон территорию проектируемого участка окружают земли лесного фонда. «Чертовицкая дубрава» находится в окружении вековых дубов. Поблизости нет промышленных предприятий. Жители эко-деревни будут обеспечены и социальными объектами. В пешей доступности есть школа, совмещенная с детским садом, и фельдшерско-акушерский пункт.

Коттеджный поселок «Чертовицкая Дубрава» будет располагаться на территории 27 Га и включать в себя 141 домовладение площадью от 150 до 220 квадратных метров. Предполагаемая численность населения – 494 человека. Площадь земельных участков – от 8 до 20 соток. Они будут сформированы в 9 кварталов, разделенных заасфальтированными проездами. Расположение улиц – линейное.

Для обеспечения комфортного проживания людей будет создана собственная инфраструктура, выполнено комплексное благоустройство и озеленение.

Центральной частью эко-деревни станет парковая зона. Рядом с ней планируется строительство волейбольной, баскетбольной и многофункциональной площадок; большой детской площадки. У въезда в эко-деревню будет возведено административное здание, с расположенными в нем аптекой и сервисом бытовых услуг. Здесь также будет построен магазин продуктов и товаров первой необходимости.

Застройщик хорошо продумал и инженерное развитие проектируемой территории. «Для обеспечения коттеджного поселка необходимой электроэнергией запланировано строительство трех электрических подстанций – отметил, презентуя проект, заместитель генерального директора АО «ДСК» по развитию Сергей Крючков. – Проектом предусмотрена энергоэффективность класса «А», причем это касается как освещения внутри домовладений, так и в местах общего пользования. Будут использованы новые технологии. Энергопотребление приборов освещения будет на порядок ниже обычных лампочек. Это может сократить расходы населения на оплату электроэнергии. Кроме того, планируется возведение двух водозаборных башен, которые будут полностью удовлетворять потребность жителей поселка в воде.

Что касается подъездного пути – мы нашли понимание в правительстве Воронежской области в вопросе строительства отдельной дороги к эко-деревне. Она будет связывать поселок с трассой М-4 Дон, ее протяженность – порядка 6,4 км», – поделился планами Сергей Крючков.

Срок реализации проекта – 2023 год.

Для удобства выбора покупателя уже осенью текущего года на участке будут смонтированы 3 демонстрационных дома разной площади. Будущий собственник сможет посетить каждый из них и заказать строительство аналогичного коттеджа на приобретенном в «Чертовицкой дубраве» участке. На данный момент на завершающем этапе находится заключение договоров с японскими партнерами о поставке трех типовых домокомплектов. В дальнейшем застройщик планирует производство строительных составляющих «умных и здоровых» домов в России.

Напомним, пилотный проект такого дома был реализован на улице 20-летия Октября в 2017 году. Дом имеет деревянный каркас, в нем поддерживается оптимальная температура и надлежащее качество воздуха. Используемые для электроснабжения солнечные батареи позволяют экономно расходовать энергоресурсы. Кроме того, в доме происходит рециркуляция воды. Объект был построен АО «ДСК» совместно со специалистами японской корпорации «Nice» в рамках российско-японского сотрудничества формирования комфортной городской среды.

Вторым этапом межнационального сотрудничества станет строительство целого поселка таких домов в Рамонском районе. Жители, посетившие публичные слушания, одобрили презентованный проект.