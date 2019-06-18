В школы Башкирии закупят цифровое оборудование еще на 132 млн рублей

Для 54 школ в муниципалитетах Башкирии по итогам аукциона 8 июля планируется закупить комплекты цифрового оборудования стоимостью до 132,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Техника покупается в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Часть техники поступит в течение 45 дней в школы, другая — в администрации lдевяти городов (Агидель, Стерлитамак, Кумертау, Нефтекамск, Салават, Сибай, ЗАТО Межгорье, Октябрьский, Туймазы).

Контракт финансируется из средств бюджета РФ, республики и муниципалитетов. В комплект оборудования должно входить многофункциональное устройство с функциями принтера, сканера и копира, шесть ноутбуков для управленческого персонала, два ноутбука учителя, два интерактивных комплекса, два вычислительных блока интерактивного комплекса, 30 ноутбуков для учащихся.

Ранее была объявлена закупка на поставку техники в 129 сельских школ, расположенных в 53 районах республики, а также в отдел образования администрации Уфимского района. Стоимость этого контракта составляет 102 млн руб.

Майя Иванова