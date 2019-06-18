В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание

Во вторник, 18 июня, в здании правительства Ленинградской области, которое расположено на Суворовском проспекте, 67 в Петербурге, произошло короткое замыкание в электропроводке. Неполадки на электросетях вызвали задымление, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как уточнили в пресс-службе, последствия инцидента были ликвидированы достаточно быстро. Сотрудников не эвакуировали.

В ГУ МЧС по Петербургу информацию о коротком замыкании подтвердили, сообщив, что это произошло на лестничной площадке между пятым и шестым этажами. Несмотря на то, что открытого возгорания зафиксировано не было, к зданию были вызваны несколько пожарных машин и карет скорой помощи.

Между тем, издание 47news со ссылкой на очевидцев сообщает об эвакуации всех сотрудников.