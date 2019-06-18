УФАС по Татарстану возбудило дело о картеле при закупках лабораторных растворов

УФАС по Татарстану после жалобы штаба Алексея Навального в Казани возбудило дело в отношении ООО «Медсервис-Лаб» и ООО «Алт-систем», сообщили в ведомстве в ответном письме активистам. Фирмы подозреваются в картельном сговоре при участии в закупках лабораторных растворов для Межрегионального клинико-диагностического центра.

В апреле казанский штаб опубликовал видеозапись «Кровный распил» — активисты выяснили, что компании «Медсервис-Лаб» и «Алт-систем» принадлежат близким родственникам. При этом в тендерах первая фирма всегда выигрывала у второй, снижая предложение лишь на 1%. Ни в каких других закупках «Алт-систем» не участвует. Таким образом, «Медсервис-Лаб» удалось на закупках заработать 28,5 млн руб.

“Ъ-Казань”