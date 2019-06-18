В Новороссийске за попытку мошенничества осудили бывшего чиновника мэрии

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного специалиста управления муниципального контроля городской администрации Артура Соломатина. Он признан виновным в покушении на мошенничество .(ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Приговором суда экс-чиновнику назначено полтора года условно.

Информацию об этом подтвердили в УФСБ по Краснодарскому краю. По данным ведомства, господин Соломатин был задержан с поличным при получении 530 тыс. руб. в январе 2019 года. Следствием, которое осуществляло СУ СКР по краю, было установлено, что деньги осужденный получил от посредника за увод лица, нарушившего порядок эксплуатации жилого объекта, от гражданской ответственности.

Приговор вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко