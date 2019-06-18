Саратовские депутаты одобрили кандидатуру своего коллеги на пост зампреда по соцсфере

Депутаты Саратовской областной думы одобрили кандидатуру своего коллеги Сергея Наумова на пост заместителя председателя правительства области по социальной сфере. Такое решение было принято на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Планируется, что господин Наумов будет курировать сферы здравоохранения, социального развития, занятости, труда, миграции, а также дела несовершеннолетних.
Должность второго зампреда по соцсфере появилась после изменения структуры областного правительства. Пост первого зампреда сохраняется за Валентиной Гречушкиной, она курирует вопросы физкультуры и спорта, молодежной политики, охраны объектов культурного наследия и другие.