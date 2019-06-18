Рынок медицинского страхования в Екатеринбурге вырос на 19%

В первом квартале 2019 года рынок медицинского страхования Екатеринбурга составил 941 млн руб., что на 19% больше, чем год назад. По словам директора филиала «Ренессанс страхование» в Екатеринбурге Алексея Игишева, в среднем по России рост добровольного медицинского страхования (ДМС) составил всего 7,4%. «В Екатеринбурге сейчас наблюдается повышенный спрос со стороны предприятий на качественные соцпакеты, в которых ДМС всегда был основной составляющей. Благодаря этому, рост сборов нашей компании, например, достиг 29,5%»,— сообщил он.

Страховой рынок Екатеринбурга за первый квартал вырос на 4,5%. При этом по России средний рост составил 0,35% — минимум за последние три года. Автокаско сохраняет объемы прошлого года: 902 млн руб. (+0,12%). В среднем по России оно упало на 2% из-за сокращения продаж новых автомобилей, собщили эксперты. Объемы страхования недвижимости частных лиц составили 315 млн руб.(+0,4%). Страхование от несчастных случаев выросло в области на 11,2%.

Согласно исследованию, снижение в Свердловской области показал только второй по объемам после страхования жизни страховой рынок региона, ОСАГО. Он снизился на 2,3% — до 1,3 млрд руб. Господин Игашев уверен, что это связано с расширением тарифного коридора и обострением ценовой конкуренции.