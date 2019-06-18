В Сочи назначен новый руководитель управления ГО и защиты населения мэрии

Новым начальником управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи стал Владимир Кондратенко. Об этом со ссылкой на слова мэра курортной столицы Анатолия Пахомова.

«Прежний руководитель управления Александр Агафонов отработал честно, добросовестно. При нем был увеличен фронт работы ведомства. Владимиру Кондратенко эту работу предстоит продолжить, - рассказал господин Пахомов.

Владимир Кондратенко окончил Саратовское высшее военно-командное училище МВД России им. Ф. Э. Дзержинского и Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. В Волгограде он работал на руководящих должностях, в том числе занимал пост заместителя главы муниципалитета.

Андрей Ульченко