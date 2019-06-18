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Hublot поддержали женскую команду The Iron Dames на гонках в Ле Мане

Впервые за время старейшей автомобильной гонки Франции «24 часа в Ле Мане» женщины сели за руль Ferrari 488 GTE, чтобы сразиться на скорость с другим 61 автомобилем. Часовая марка Hublot поддержала это редкое явление в мире автоспорта в рамках партнерства с Kessel Racing, в результате которого гонщицы надели часы Big Bang Unico 42 mm White unisex с калибром HUB1280 внутри, а их шлемы украсила надпись Hublot.

«С момента запуска гонки в 1923 году только 21 команда из 4237 участвующих полностью состояла из женщин. Для представления гонщиц по-прежнему сделано недостаточно, но, несмотря на это, они продолжают преодолевать существующие рамки и границы. Смелость, страсть и точность объединяют нас с ними, и Hublot рады привлечь дополнительное внимание к этим девушкам»,— говорит генеральный директор Hublot Рикардо Гваделупе.


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