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Часовая марка Zenith представляет новинку из черной керамики

Впервые часовой механизм El Primero швейцарский бренд Zenith выпустил в 1969 году. Это был первый полностью интегрированный хронограф с колонным колесом, способный делать отсчет времени с точностью до 1/10 секунды. Полвека спустя, в 2017 году, марка представила механизм Defy El Primero 21, работающий с точностью до 1/100 секунды, что стало революционным прорывом в часовой индустрии. Новая версия уже успевшей стать легендарной модели вышла в корпусе из черной керамики с механизмом, детали которого окрашены в синие тона. Тираж лимитирован 250 экземплярами и доступен эксклюзивно в бутиках Zenith.

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