Компания Besins Healthcare открыла фармацевтический завод в Ярославской области Компания осуществила трансфер уникальной технологии в Россию и начала производство готовой лекарственной формы оригинального препарата микронизированного прогестерона

Международная фармацевтическая компания «Безен Хелскеа», занимающаяся разработкой и внедрением высокоэффективных препаратов для женского и мужского здоровья, объявила об официальном запуске завода (ООО «Безен Мануфэкчуринг РУС») в Ярославской области. Это первое производство компании в России.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской области и компанией «Безен Хелскеа» заключено в ноябре 2016 года. Уже через несколько месяцев компания приобрела земельный участок в 5 га на территории ярославского индустриального парка «Новоселки». Строительство завода завершилось в декабре 2018 года, в феврале 2019-го была выпущена валидационная серия препарата. Запуск коммерческой серии готовой лекарственной формы микронизированного прогестерона запланирован на вторую половину 2019 года.

Объем инвестиций в проект составил более 700 млн руб. Ежегодно на предприятии может выпускаться более 10 млн упаковок препарата. В перспективе производственных мощностей завода будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность не только российского рынка, но и рынков стран ЕврАзЭС. Кроме того, компания обладает необходимым производственным потенциалом для реализации экспортных задач в рамках перспективной стратегии «Фарма-2030».

Оригинальный лекарственный препарат микронизированного прогестерона, производимый на заводе в Ярославле,— один из особенно значимых для современного акушерства и гинекологии. Обладая идентичной природному гормону организма структурой, он применяется для коррекции прогестерон-дефицитных состояний в акушерстве и гинекологии в десятках стран земного шара, являясь мировым лидером в своей категории.

Препарат при своевременном его назначении по медицинским показаниям, определенным в Инструкции по медицинскому применению, способствует сохранению женского здоровья как в молодом, так и в зрелом возрасте, используется в терапии бесплодия, подготовке и сохранении беременности на всех ее этапах. В репродуктивной медицине применение микронизированного прогестерона (при дефиците собственного гормона в организме женщины) способствует снижению рисков потери беременности на ранних сроках, а также предупреждению преждевременных родов, влияя на улучшение показателей неонатальной заболеваемости и смертности.

— Препарат входит в перечень жизненно важных лекарств и именно сейчас особенно востребован, учитывая общедемографический тренд на повышение рождаемости. Поэтому открытие производства оригинального препарата микронизированного прогестерона соответствует целям и задачам национального проекта «Демография»,— отметила генеральный директор «Безен Хелскеа РУС» Ольга Волкова на торжественной церемонии открытия завода 18 июня.

По мнению собственника Besins Healthcare Антуана Безена, российский рынок является одним из трех самых перспективных рынков в мире.

Фото: Besins healthcare

— Наша компания присутствует в России уже 15 лет, и мы видим, что для всех наших продуктов — и тех, которые уже есть в нашей линейке, и тех, которые мы только готовимся вывести на рынок,— существует потенциал и востребованность, поскольку все наши препараты в своем роде уникальны. Да, на российском рынке (как и на любом другом) есть своя специфика, но я хотел бы подчеркнуть — в Россию мы очень верим,— отметил в интервью Антуан Безен.

Помимо потенциала рынка определяющим фактором для иностранного инвестора стала стратегия развития отрасли «Фарма-2020», в которой сделан упор на локализацию производства товаров и услуг на территории России.

Заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова отметила, что открытие завода «Безен Хелскеа» в Ярославской области — большой шаг на пути к лекарственной независимости России:

— Запуск современного фармацевтического предприятия, отвечающего международным стандартам в области организации фармацевтического производства на территории Российской Федерации, является успешным примером реализации программы импортозамещения. Конечным и, пожалуй, основным результатом производства является удовлетворение потребностей россиян, нуждающихся в эффективных и безопасных лекарственных препаратах для лечения социально значимых заболеваний.

По словам собственников компании, выбор площадки для локализации производства неслучаен — в ярославском фармацевтическом кластере созданы оптимальные условия для инвесторов.

— Открытие нового предприятия компании "Безен Хелскеа" стало еще одним шагом в развитии ярославского фармацевтического кластера и примером успешного привлечения в регион инвестиций: они составили 700 млн рублей. Фармацевтический кластер в регионе формируется с 2009 года. Это один из самых успешных бизнес-проектов в Ярославской области. Сегодня в фармацевтической отрасли у нас работают несколько компаний. Общий объем инвестиций превысил 27 миллиардов рублей, - отметил на церемонии открытия губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Безен Хелскеа» — международная фармацевтическая компания со 135-летней историей и безупречной репутацией эксперта в области мужского и женского здоровья.

На протяжении четырех поколений с 1885 года компанией управляет династия Безен.

Заводы и исследовательские центры компании расположены в Европе, США, Юго-Восточной Азии и России.

В настоящее время препараты компании «Безен Хелскеа» представлены в 150 странах мира.