Общественник Олег Викторович пойдет в новосибирские мэры от Партии дела

Зампред новосибирского отделения Партии дела Олег Викторович планирует участвовать в выборах главы города осенью этого года. «Партия дела меня выдвигает»,— сказал “Ъ” господин Викторович, отметив, что сейчас собирает документы для своего выдвижения.

По словам собеседника, его «основной побудительный мотив» — «навести порядок» в городе. «Даже если не удастся выиграть, хотя бы получится проговорить проблемы, которые замалчиваются годами, например, по застройщикам»,— пояснил Олег Викторович.

Выборы главы Новосибирска пройдут 8 сентября в один тур. О намерении баллотироваться объявили мэр-коммунист Анатолий Локоть, независимый депутат горсовета Наталья Пинус, бизнесмен Сергей Проничев от Партии роста и координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в городе Сергей Бойко. «Яблоко» выдвинет публициста Дмитрия Холявченко, «Родина» — главу реготделения партии Вячеслава Илюхина. Кандидатом от ЛДПР выбран депутат горсовета Евгений Лебедев.

Юлия Сасевич