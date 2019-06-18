Общественный транспорт Краснодара станет быстрее

Мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с работниками МУП «КТТУ» в Восточном трамвайном депо на ул. Ставропольской обсудил перспективы развития городского транспорта. В частности речь шла о введении дополнительных выделенных полос для троллейбусов и автобусов, которые дадут общественному транспорту приоритет движения на городских дорогах, сообщает пресс-служба краснодарской администрации.

Глава города заявил также о необходимости комплексного улучшения работы общественного транспорта в Краснодаре, в том числе и обновление подвижного состава, продление трамвайных линий и создание более благоприятных условий труда для работников трамвайно-троллейбусного управления.

«В ближайшие годы КТТУ предстоит бороться за своего пассажира. Общественный транспорт Краснодара должен стать современным и комфортным, реальной альтернативной личным авто. В перспективе 3-5 лет мы выведем весь общественный транспорт города на совершенно новый уровень», - сказал Евгений Первышов.

Марат Бабаев