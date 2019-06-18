В Старом Осколе появится рекреационная зона на 110 тыс. кв. м

В Старом Осколе к осени может появиться рекреационная зона для семейного отдыха «Зеленый Лог», сообщает пресс-служба мэрии Старого Оскола со ссылкой на директора МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрия Дунайцева. Ее площадь составит более 110 тыс. кв. м, стоимость проекта — 142 млн руб., которые будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Генподрядчиком выступит региональное управление капстроительства. «Проект разработан ООО "Осколпроект" с привлечением сторонних дизайнеров и узких специалистов, имеющих опыт создания подобных скверов в крупных городах России и Европы"»,— цитирует пресс-служба мэрии Дмитрия Дунайцева. Работы уже начались.

Проектом предусмотрены зона активного отдыха, спортивная и детская игровые зоны, бесплатный wi-fi, а также футбольное поле, волейбольная площадка, уличные тренажеры, снаряды для занятий воркаутом. В процессе благоустройства также планируется установить малые архитектурные формы и два туалетных модуля, создать зону фудкорта и парковку. Будет смонтировано более 10 тыс. кв. м плиточного тротуара,1,5 тыс. кв. м дорожек из гравийно-песчаной смеси, более 100 светильников наружного освещения, высажены деревья, оборудованы четыре мостика через русло ручья Рудка. Само русло хотят расширить и благоустроить его берег.

Мария Старикова