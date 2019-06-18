Щербаков и Нациевский подали документы для участия в выборах губернатора Челябинской области

Представители партий КПРФ Константин Нациевский и «Яблоко» Ярослав Щербаков подали документы на выдвижение своих кандидатур для участия в выборах губернатора Челябинской области, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

15 июня претенденты были утверждены в качестве кандидатов на региональных конференциях партий.

На данный момент для участия в выборах губернатора выдвинулись девять кандидатов: самовыдвиженцы – Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев и Сергей Морозов, члены ЛДПР Виталий Пашин, «Родины» – Сергей Смышляев и Партии пенсионеров – Сергей Фирстов.