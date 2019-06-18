Представитель Партии пенсионеров выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Челябинской области

Председатель Челябинского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Кандидатура господина Фирстова была утверждена на региональной конференции Партии пенсионеров 18 июня.

Степан Фирстов родился в 1978 году в Челябинске. Окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. Возглавляет частную медицинскую клинику «Эф Эи Си».