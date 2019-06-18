Бывший пермский министр официально покинул должность в Подмосковье

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев официально покинул должность — вчера был его последний рабочий день. Никаких сообщений по этому поводу подмосковный минздрав не сделал, лишь указав имя преемника. С 19 июня министром значится Татьяна Мухтасарова, с 2019 года занимавшая должность первого заместителя министра здравоохранения Московской области, до этого она более шести лет проработала заместителем руководителя департамента здравоохранения Москвы.

Господин Матвеев с 2017 по 2018 год возглавлял минздрав Пермского края, затем ушел на повышение. В июне написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным "Ъ-Прикамье", экс-чиновник принял решение больше не возвращаться на госслужбу.